Контурное изображение с надписью

$5
Иллюстрации и РисункиЗавершен12 заявок1199 просмотров
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#1$

Итак, я хотела бы получить логотип размером 300х120 px.

Идея следующая:

профиль лиц девушки и мужчины, отрисованно в контурном варианте, лицом друг к другу. и такое же контурное изображение рук. у мужчины - ладожкой вверх, у девушк ладошкой вниз (то есть, он ее приглашает, она отвечает взаимностью). И в данное изобржение определить надпись "Давайте знакомиться".

Надпись уже на ваш вкус, главное что бы красиво вышло.

Требования:

- каждое контурное изображение на отдельном слое.

- общий вариан выполнен с прозрачным фоном

- используемые цвета: оранжевый, голубой. цвет контура - любые оттенки серого

Работы размещайте здесь. Возможно ввиде набросков, главное мне увидеть идею и определить исполнителя.

В работе укажите вашу стоимость

15 лет назад
olga_4444
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Победитель конкурса
Louloute
Наталья 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
Работа,выполненная Натальей, полностью соответствовала поставленной задече. Сроки учтены. Результат был по достоинству оценен. Спасибо за работу.
Заявки фрилансеров
Louloute
Наталья 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
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