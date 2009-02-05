Контурное изображение с надписью

Есть сайт-проект посвященный флирту, вечеринкам, знакомствам - http://simpledating.ru Для него нужен флаер по приглашению на вечера встреч, который будет раздаваться на улице.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Итак, я хотела бы получить логотип размером 300х120 px.
Идея следующая:
профиль лиц девушки и мужчины, отрисованно в контурном варианте, лицом друг к другу. и такое же контурное изображение рук. у мужчины - ладожкой вверх, у девушк ладошкой вниз (то есть, он ее приглашает, она отвечает взаимностью). И в данное изобржение определить надпись "Давайте знакомиться".
Надпись уже на ваш вкус, главное что бы красиво вышло.
Требования:
- каждое контурное изображение на отдельном слое.
- общий вариан выполнен с прозрачным фоном
- используемые цвета: оранжевый, голубой. цвет контура - любые оттенки серого
Работы размещайте здесь. Возможно ввиде набросков, главное мне увидеть идею и определить исполнителя.
В работе укажите вашу стоимость
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