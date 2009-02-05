Сайт "под ключ": визитка, каталог, магазин; дизайн, web-графика, flash
Сайт "под ключ": визитка, каталог, корпоративный, Интернет-магазин.
Разработка ведётся на базе системы управления сайтом HostCMS.
Предоплата 20%.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Салон красоты Афина174 просмотра
- Шаровые краны128 просмотров
- Студия цветов155 просмотров
- Студия красоты142 просмотра
- Мегаполис Реалти132 просмотра
- Корреспондент-ТВ158 просмотров
- Евростиль176 просмотров
- Бизнес-Дом (портал)132 просмотра
- Диадел - стеклянные перегородки162 просмотра
- Флеш для сайта "Lesmax"103 просмотра
- Без названия149 просмотров
- Без названия142 просмотра
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
15 лет назад
Работа,выполненная Натальей, полностью соответствовала поставленной задече. Сроки учтены. Результат был по достоинству оценен. Спасибо за работу.
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $70
от 3 дней
нет рейтинга