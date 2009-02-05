Louloute

Наталья Louloute

 
42 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Сайт "под ключ": визитка, каталог, магазин; дизайн, web-графика, flash

Сайт "под ключ": визитка, каталог, корпоративный, Интернет-магазин.

Разработка ведётся на базе системы управления сайтом HostCMS.

Предоплата 20%.

Flash
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olga_4444
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Контурное изображение с надписью
Работа,выполненная Натальей, полностью соответствовала поставленной задече. Сроки учтены. Результат был по достоинству оценен. Спасибо за работу.
Сайты «под ключ»
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