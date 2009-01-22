Нарисовать схему проезда

Доработка рисунков и изображений в векторном формате.Необходимо, чтобы каждой линии рисунка соответствовали бы ДВЕ рядом идущие линии. То есть двойной контур или каркас. Образец прилагается в приложении. Перспектива долгосрочного сотрудничества.Указать расценки, а также возможность создания ...
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Нужно нарисовать очень простую карту проезда.
Никакого 3d и изяществ не требуется.
Карта, пояснения и желаемый вид - имеются.
Сроки - 4-6 часов, до 3-00 23/01/09
Оплата: 1wmz + отзыв + 1$ на оплату коммиссии
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