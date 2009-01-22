Редактирование, создание презентации, печать.

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Для тех кто в Москве и готов не только работать за компьютером !

Цель - создать из имеющегося набора рисунков, эскизов, немного текста -

оформленную презентацию, которую удобно листать, чтобы она красиво смотрелась,

имела наглядность.

Формат презентации - любой, какой это может быть, - ваши предложения.

Мне интересен ворд, пдф, и еще такой как делают бренд-буки в электронной форме.

Далее - необходимо это качественно распечатать в нескольких экземплярах.

И затем передать в готовом виде заказчику в Москве, - в центре города.

Пример странички - в приложении, рисунок-схема.

Всего около 30 страниц.

Пишите пожалуйста в личку свои соображения, примеры работ...