Редактирование, создание презентации, печать.

$100
Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок316 просмотров
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#1$

Для тех кто в Москве и готов не только работать за компьютером !

Цель - создать из имеющегося набора рисунков, эскизов, немного текста -

оформленную презентацию, которую удобно листать, чтобы она красиво смотрелась,

имела наглядность.

Формат презентации - любой, какой это может быть, - ваши предложения.

Мне интересен ворд, пдф, и еще такой как делают бренд-буки в электронной форме.

Далее - необходимо это качественно распечатать в нескольких экземплярах.

И затем передать в готовом виде заказчику в Москве, - в центре города.

Пример странички - в приложении, рисунок-схема.

Всего около 30 страниц.

Пишите пожалуйста в личку свои соображения, примеры работ...

15 лет назад
sergey-kot
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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Нет заявок фрилансеров
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