Редактирование, создание презентации, печать.

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Требуется база векторных клипартов для печати на футболках. В первую очередь интересует готовая база работ, от тысячи штук, изображения по смыслу должны подходить для обозначенной цели. Однако, рассматриваются предложения и по созданию указанных изображений. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для тех кто в Москве и готов не только работать за компьютером !
Цель - создать из имеющегося набора рисунков, эскизов, немного текста -
оформленную презентацию, которую удобно листать, чтобы она красиво смотрелась,
имела наглядность.
Формат презентации - любой, какой это может быть, - ваши предложения.
Мне интересен ворд, пдф, и еще такой как делают бренд-буки в электронной форме.
Далее - необходимо это качественно распечатать в нескольких экземплярах.
И затем передать в готовом виде заказчику в Москве, - в центре города.
Пример странички - в приложении, рисунок-схема.
Всего около 30 страниц.
Пишите пожалуйста в личку свои соображения, примеры работ...
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