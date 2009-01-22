Векторные клипарты для печати на футболках

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Требуется база векторных клипартов для печати на футболках. В первую очередь интересует готовая база работ, от тысячи штук, изображения по смыслу должны подходить для обозначенной цели.

Однако, рассматриваются предложения и по созданию указанных изображений. Требования: интересные идеи, хорошее исполнение. Будут рассмотрены все предложения. Работа будет заключаться в создании надписей и несложных рисунков, несущих какую-либо интересную идею, дабы привлечь потенциальных покупателей. Вдохновление можно черпать на любых сайтах магазинов по продаже футболок с интересными рисунками.

Я прочту все ваши преложения (оставленные в виде заявок для этого проекта или в ЛС).

Очень хотелось бы получать предложения с ценой и примерами работ (относится как к продавцам базы клипартов, так и к исполнителям, готовым поработать над ее созданием).

С уважением, Дмитрий.