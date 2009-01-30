Корректировка рисунка

Приглашаем к сотрудничеству иллюстраторов работающих в различных стилях. Необходимо нарисовать несколько картинок (без анимации) в стилях: аниме, карикатуры, комиксы, "прикольные картинки" и т.д. Тематика 14 февраля, 23 февраля, 8 марта. Цена 2-3 у.е. за штуку. Количество ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
_http://dveri-forpost.spb.ru/images/forpost.jpg
_http://dveri-forpost.spb.ru/images/act.jpg
надо поставить цены:
модель 18 - 11500 руб.
модель 15 - 14600 руб.
модель 12 - 11500 руб.
бюджет 1 у.е.
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