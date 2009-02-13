Приглашаем к сотрудничеству иллюстраторов работающих в различных стилях.

Необходимо нарисовать несколько картинок (без анимации) в стилях: аниме, карикатуры, комиксы, "прикольные картинки" и т.д.

Тематика 14 февраля, 23 февраля, 8 марта.

Цена 2-3 у.е. за штуку. Количество по каждой тематике - обсуждаемо (чем больше тем лучше).

Возможно долгосрочное сотрудничество.

Примерная схема работы: высылаете скетчи - выбираем понравившиеся - дорабатываете рисунок - получате деньги (по желанию - следующий заказ).

Требования: непрерывный интерактив между заказчиком и исполнителем (ситуация: я уехал к теще и поэтому вам три дня не отвечал - крайне не жалательна).

Крайне желательны ссылки на примеры ваших работ.