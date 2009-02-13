Картинки

Иллюстрации и РисункиЗавершен36 заявок1274 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приглашаем к сотрудничеству иллюстраторов работающих в различных стилях.

Необходимо нарисовать несколько картинок (без анимации) в стилях: аниме, карикатуры, комиксы, "прикольные картинки" и т.д.

Тематика 14 февраля, 23 февраля, 8 марта.

Цена 2-3 у.е. за штуку. Количество по каждой тематике - обсуждаемо (чем больше тем лучше).

Возможно долгосрочное сотрудничество.

Примерная схема работы: высылаете скетчи - выбираем понравившиеся - дорабатываете рисунок - получате деньги (по желанию - следующий заказ).

Требования: непрерывный интерактив между заказчиком и исполнителем (ситуация: я уехал к теще и поэтому вам три дня не отвечал - крайне не жалательна).

Крайне желательны ссылки на примеры ваших работ.

15 лет назад
vanuhan
NaN лет
20 лет в сервисе
Был
13 лет назад
22 отзыва
Выбранные исполнители
deart
Россия
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$30
7 дней
streln
Украина
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$2
3 дня
Все быстро, четко, грамотно. Почти всегда на связи. Огромный творческий потенциал, который Екатерина успешно реализует в своих работах. Было очень приятно сотрудничать. Рекомендую всем, как отличного исполнителя!
Было легко и приятно работать. Оплата своевременная. Почти всегда на связи. Рада буду сотрудничать снова :)
smolina
Мария 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
4 отзыва
15 лет назад
$2
1 день