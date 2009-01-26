Перевести в вектор

Подробности по icq : 3_8_7_3_2_4 ( картинки сложные ) Срок 2-3 часа максимум. Приступить сразу послу выбора исполнителем. Оплата webmoney. При качественном исполнении возможно вознаграждение до 10 баксов, но позднее.
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