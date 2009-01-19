SONFA

София Салахадинова SONFA

 
44 годаИспания/Пальма-де-Майорка
15 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перевод на Испанский и Английский

    $100

    Добрый вечер. Необходимо выполнить перевод текстов общей тематики с Русского языка на: -Испанский -Английский Объем 36303 зсп Пожалуйста, указывайте стоимость и сроки.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сайт для агенства недвижимости.

    $500

    Добрый вечер! Необходимо создать сайт агенства недвижимости. По функциональности приблизительно как : www.inmonova.com www.richmallorca.com , при возможности с более современным движком. Портал о недвижимости. Аренда и продажа недвижимости на острове Майорка. Полноценное представительство риэлторской компании ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Открытка в стиле комикса, разработка рисунка .

    Приветствую Всех! 1) Нуждаемся в разработке иллюстраций к открытке в стиле комиксов. Имеем текст, от Вас нужно все остальное . Письмо -открытка имеет формат А4 , рисунки нужны в мультяшном стиле. Тема - "Письмо от Пасхального ...

    Иллюстрации и Рисунки2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Разработка БД MySQL для Web-сайта

    Приветствую всех! Нуждаемся в разработке БД MySQL с нуля для Веб- сайта. Приблизительную специфику работы сайта Вы можете посмотреть здесь : http://www.easterbunny-po.com/ Остальные подробности отправлю в личку. Сроки выполнения ...

    MySQL
    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн конверта

    $50

    Необходимо разработать дизайн конверта E65 Сюжет: море, скала, на скале домик, заяц с рюкзаком собирающийся в дорогу.Далее рассчитываю на вашу фантазию. (рисунок должен быть выполнен в мультяшном стиле, например героев мадагаскара). жду ваших предложений, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
amelista
Олег 
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$600
10 баллов
10 лет назад
Сайт для агенства недвижимости.
Рекомендую Софию как ответственного заказчика, с ней интересно работать) София оперативно отвечает на возникшие вопросы, приятна в общении, оплата производится без задержек. 10 из 10
Хочу выразить огромную благодарность Олегу за отлично проделанную работу и его мужественное терпение.Превосходный и ответственный специалист, знаток своего дела. Нареканий нет. Задание было сложным, но Олег нашел решение для всего. Сайт получился отличный , с красивым дизайном и с доступным функционалом - даже видео приложил с подробной инструкцией для чайников:) Так же хочу отметить, что ТЗ с моей стороны было не очень точным, очень часто что-то менялось либо добавлялось, исходя из этого , по срокам мы немного задержались, в чем на 146% - моя вина. Всем рекомендую Олега, не пожалеете. Еще раз спасибо, Олег! Работаем дальше.
Ответный отзыв
roman_ont
Роман 
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$65
10 баллов
10 лет назад
Перевод на Испанский и Английский
Очень рад сотрудничеству с Софией. Она - именно тот заказчик, который дает четкие доскональные ТЗ, вовремя проводит оплату и максимально быстро отвечает на возникающие вопросы по ходу выполнения заданий. Буду рад дальнейшей работе.
В первую очередь хочу поблагодарить Романа за отлично проделанную работу! Перевод сделан грамотно и профессионально. Вся работа сдана в срок. Дополнительные задания по копирайту выполнены просто безукоризненно! Всем рекомендую Романа как отличного и пунктуального исполнителя и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. С уважением, София.
Ответный отзыв
kristem
44 годаКанада
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Рерайтинг статей
Спасибо за предоставленную возможность и приятное сотрудничество! Будем рады его продолжению.
Работа была выполнена быстро и качественно. Работой очень довольна. Всем рекомендую. Кристина, спасибо Вам большое!
Ответный отзыв
Verzh
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$70
10 баллов
15 лет назад
Открытка в стиле комикса, разработка рисунка .
Сотрудничество было превосходным!Работать и общаться с Софией очень удобно и безумно приятно,я в восторге.Плюс ко всему - Испанская романтика.Супер.Заранее завидую тем,кому предстоит только начать работать с Софией.София,я Вас ОБОЖАЮ!!!
В первую очередь, хочу поблагодарить Игоря за его талант,профессионализм, терпение:) , оперативность. Работа выполнена на высшем уровне! Я даже и не ожидала, что в такой короткий срок, можно было выполнить такое сложное задание. Я в восторге!! Общение с Игорем, доставило массу приятных впечатлений! Настолько человек легок в общении, что тяжело в него не влюбиться!:)) Игорь, низкий Вам поклон! Ваша работа, еще долго будет радовать людской глаз! Всем рекомендую Игоря - как Иполнителя. Не пожалеете!! С Уважением, София.
Ответный отзыв
poliepolina
Полина 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
2 отзыва(-1)
$40
10 баллов
15 лет назад
Открытка в стиле комикса, разработка рисунка .
Замечательный заказчик! Очень дипломатичный и приятный в общении. С оплатой никаких вопросов не возникло. Сделка не только безопасная, но и приносящая удовольствие!!!
Полина, спасибо Вам за Ваши работы, налюбоваться не могу. А теперь будут любоваться и наши клиенты! Работы были выполнены быстро, качественно и со вкусом. Очень приятный человечек в общении, и довольно терпеливый:)) Было удовольствием для нас - с Вами работать. Всем рекомендую. И надеюсь возобновить наше сотрудничество в ближайшем времени! Еще раз спасибо! С Уважением, София.
Ответный отзыв