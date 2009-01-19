Хочу выразить огромную благодарность Олегу за отлично проделанную работу и его мужественное терпение.Превосходный и ответственный специалист, знаток своего дела. Нареканий нет. Задание было сложным, но Олег нашел решение для всего. Сайт получился отличный , с красивым дизайном и с доступным функционалом - даже видео приложил с подробной инструкцией для чайников:) Так же хочу отметить, что ТЗ с моей стороны было не очень точным, очень часто что-то менялось либо добавлялось, исходя из этого , по срокам мы немного задержались, в чем на 146% - моя вина. Всем рекомендую Олега, не пожалеете. Еще раз спасибо, Олег! Работаем дальше.