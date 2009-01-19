Добрый вечер. Необходимо выполнить перевод текстов общей тематики с Русского языка на: -Испанский -Английский Объем 36303 зсп Пожалуйста, указывайте стоимость и сроки.
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Добрый день. Необходимо сделать рерайт текстов на Испанском языке. Оплата через Paypal Указывайте стоимость.Копирайтингнет заявокЗакрыт10 лет назад
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Переписать статьи для сайта, составить описание курортов МайоркиКопирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
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Добрый вечер! Необходимо создать сайт агенства недвижимости. По функциональности приблизительно как : www.inmonova.com www.richmallorca.com , при возможности с более современным движком. Портал о недвижимости. Аренда и продажа недвижимости на острове Майорка. Полноценное представительство риэлторской компании ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
Приветствую Всех! 1) Нуждаемся в разработке иллюстраций к открытке в стиле комиксов. Имеем текст, от Вас нужно все остальное . Письмо -открытка имеет формат А4 , рисунки нужны в мультяшном стиле. Тема - "Письмо от Пасхального ...Иллюстрации и Рисунки2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Приветствую всех! Нуждаемся в разработке БД MySQL с нуля для Веб- сайта. Приблизительную специфику работы сайта Вы можете посмотреть здесь : http://www.easterbunny-po.com/ Остальные подробности отправлю в личку. Сроки выполнения ...Базы данных1 исполнительЗакрыт15 лет назад
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Необходимо разработать дизайн конверта E65 Сюжет: море, скала, на скале домик, заяц с рюкзаком собирающийся в дорогу.Далее рассчитываю на вашу фантазию. (рисунок должен быть выполнен в мультяшном стиле, например героев мадагаскара). жду ваших предложений, ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен15 лет назад