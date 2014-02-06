Сайт для агенства недвижимости.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен18 заявок296 просмотров

Добрый вечер!

Необходимо создать сайт агенства недвижимости. По функциональности приблизительно как : www.inmonova.com www.richmallorca.com , при возможности с более современным движком.

Портал о недвижимости. Аренда и продажа недвижимости на острове Майорка.

Полноценное представительство риэлторской компании в Интернете. Сайт должен

содержать подробную информацию о компании и предлагаемых обьектах

недвижимости, снабжен легкой системой управления сайтом (для чайников)

Система должна позволять легко и быстро управлять лентами

новостей, информационным наполнением страниц.

Элементы сайта:

-Разработка логотипа

- индивидуальный дизайн

-подробная информация о компании

-подробная информация об обьектах недвижимости (фото, видео)

- подробная информация о каждом агенте

-подробный поиск, фильтры

-лента новостей

-карта

-контакты, обратная связь

-календарь занятости апартаментов

-форум, комментирование.

-админ-панель (понятная система управления сайтом)

-SEO оптимизация

- Банер

- Соц.сети

Объем сайта до 50 страниц (не включая каталог недвижимости)

Языки: Рус, Исп, Англ., Нем.

Жду Ваших предложений. Указывайте цены пожалуйста.

11 лет назад
SONFA
45 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

amelista
Олег 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
11 лет назад
$600
14 дней
Хочу выразить огромную благодарность Олегу за отлично проделанную работу и его мужественное терпение.Превосходный и ответственный специалист, знаток своего дела. Нареканий нет. Задание было сложным, но Олег нашел решение для всего. Сайт получился отличный , с красивым дизайном и с доступным функционалом - даже видео приложил с подробной инструкцией для чайников:) Так же хочу отметить, что ТЗ с моей стороны было не очень точным, очень часто что-то менялось либо добавлялось, исходя из этого , по срокам мы немного задержались, в чем на 146% - моя вина. Всем рекомендую Олега, не пожалеете. Еще раз спасибо, Олег! Работаем дальше.
Рекомендую Софию как ответственного заказчика, с ней интересно работать) София оперативно отвечает на возникшие вопросы, приятна в общении, оплата производится без задержек. 10 из 10

Заявки фрилансеров

amelista
Олег 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
11 лет назад

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