Сайт под ключ

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Закрыт23 заявки235 просмотров

Добрый день.

Необходим сайт под ключ по функциональности и структуре один в один как http://pelleta.com.ua/ только для Российского рынка, так сказать.

Жду от вас ориентировочную стоимость и сроки.

Также прошу указывать на какой CMS будет сделан сайт или же самописец.

спасибо

11 лет назад
Pulse-studio
Алекс 
42 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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