Добрый день.

Необходим сайт под ключ по функциональности и структуре один в один как http://pelleta.com.ua/ только для Российского рынка, так сказать.

Жду от вас ориентировочную стоимость и сроки.

Также прошу указывать на какой CMS будет сделан сайт или же самописец.

спасибо