Нужно создать сайт на подобие данного сайта( Izobillity.com) с подключением TAOBAO API (Ключи есть) ТЗ Прикреплен Оплата по факту!
Нужен сайт
Здравствуйте! Нужен точно такойже сайт как это http://bigfilmi.com/ дизайн должен быть такой же.Движок должен быть DLE. скажите свою сумму за такой сайт вместе с доменом хостингом и установкой.то есть нужен полностью готовый сайт.от меня только деньги!
Заявки фрилансеров
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