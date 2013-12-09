Нужен сайт

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Закрыт17 заявок181 просмотр

Здравствуйте! Нужен точно такойже сайт как это http://bigfilmi.com/ дизайн должен быть такой же.Движок должен быть DLE. скажите свою сумму за такой сайт вместе с доменом хостингом и установкой.то есть нужен полностью готовый сайт.от меня только деньги!

DLE
11 лет назад
adikk
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров