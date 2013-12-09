Большой интернет-магазин на ImageCMS Shop

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок141 просмотр

Интернет-магазин до 30 000 под управлением ImageCMS Shop Premium.

Нарисовать с нуля и сверстать дизайн.

Примеры того, что хотелось бы получить:

http://inspirationhut.net/wp-content/uploads/2013/08/Premium-Ecommerce-Website-Template-PSD-for-Free-Download-cssauthor.com_.jpg

http://www.webgranth.com/wp-content/uploads/2013/03/Homepage.jpg

http://cdn6.frip.in/wp-content/uploads/2013/08/Room-09-Shop-%E2%80%93-eCommerce-Theme-974x1024.jpg

Полная настройка магазина:

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WordPress
11 лет назад
bogdanantonuck
Богдан 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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