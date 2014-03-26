Добрый день. Необходим сайт под ключ по функциональности и структуре один в один как http://pelleta.com.ua/ только для Российского рынка, так сказать. Жду от вас ориентировочную стоимость и сроки. Также прошу указывать на ...
Исполнитель для создания сайтов
Здравствуйте. Нам нужен человек разработчик сайтов, у нас студия
> разработки сайтов с 7-летним стажем, появился большой поток заказов.
> Что нужно делать? Верстать сайты на любых движках по Вашему опыту:
> html, cms, joomla, вордпресс и т.д., включая дизайн, предварительно
> нужно показывать 3-5 вариантов картинок "как будет выглядеть новый
> изменный сайт": мы предлагаем клиентам ре-дизайн сайта, разработку
> сайтов у которых сайты либо устарели либо концепции\дизайн устаревшие.
> Заказов много (2-4 в день). Оплата как
> по электронным деньгам яндекс, также на карточки банков.
> Возможны комментарии в ходе процесса работы, главное Ваша
> заинтересованность в работе\разработке сайтов\потоке заказов. Если Вам
> интересно то можем поработать и на примере текущих заказов можем
> начать работу.
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