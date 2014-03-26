Исполнитель для создания сайтов

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт15 заявок389 просмотров

Здравствуйте. Нам нужен человек разработчик сайтов, у нас студия

> разработки сайтов с 7-летним стажем, появился большой поток заказов.

> Что нужно делать? Верстать сайты на любых движках по Вашему опыту:

> html, cms, joomla, вордпресс и т.д., включая дизайн, предварительно

> нужно показывать 3-5 вариантов картинок "как будет выглядеть новый

> изменный сайт": мы предлагаем клиентам ре-дизайн сайта, разработку

> сайтов у которых сайты либо устарели либо концепции\дизайн устаревшие.

> Заказов много (2-4 в день). Оплата как

> по электронным деньгам яндекс, также на карточки банков.

> Возможны комментарии в ходе процесса работы, главное Ваша

> заинтересованность в работе\разработке сайтов\потоке заказов. Если Вам

> интересно то можем поработать и на примере текущих заказов можем

> начать работу.

HTMLJoomlaWordPress
11 лет назад
hose1982
Андрей 
42 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сайт под ключ

    Добрый день. Необходим сайт под ключ по функциональности и структуре один в один как http://pelleta.com.ua/ только для Российского рынка, так сказать. Жду от вас ориентировочную стоимость и сроки. Также прошу указывать на ...

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен сайт

    Здравствуйте! Нужен точно такойже сайт как это http://bigfilmi.com/ дизайн должен быть такой же.Движок должен быть DLE. скажите свою сумму за такой сайт вместе с доменом хостингом и установкой.то есть нужен полностью готовый сайт.от меня ...

    DLE
    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходим сайт

    Необходимо сделать подобие сайта carambatv.ru. Изначально хочу на WP, но рассмотрю и другие варианты, WP мне кажется проще всего сделать. Главная должны быть последние новости, популярные записи, последние ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание корпоративного сайта

    Необходимо создать сайт - визитку компании под ключ. Возможно на основе сущ. шаблона. Основные пожелания: 1. На все разделы необходимы уникальные картинки или анимация объясняющая принцип работы. Ориентировочно их ...

    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание интернет-магазина

    Уважаемые фрилансеры нужен сайт наподобие этого avangard-sp.ru, так как пользуемся только этим товаром. Нужно будет только изменить немного дизайн сайта, а остальной функционал почти тот же. Самому просто лень, неумение и потеря времени. Для профи ...

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    11 лет назад