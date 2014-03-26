Исполнитель для создания сайтов

Здравствуйте. Нам нужен человек разработчик сайтов, у нас студия

> разработки сайтов с 7-летним стажем, появился большой поток заказов.

> Что нужно делать? Верстать сайты на любых движках по Вашему опыту:

> html, cms, joomla, вордпресс и т.д., включая дизайн, предварительно

> нужно показывать 3-5 вариантов картинок "как будет выглядеть новый

> изменный сайт": мы предлагаем клиентам ре-дизайн сайта, разработку

> сайтов у которых сайты либо устарели либо концепции\дизайн устаревшие.

> Заказов много (2-4 в день). Оплата как

> по электронным деньгам яндекс, также на карточки банков.

> Возможны комментарии в ходе процесса работы, главное Ваша

> заинтересованность в работе\разработке сайтов\потоке заказов. Если Вам

> интересно то можем поработать и на примере текущих заказов можем

> начать работу.