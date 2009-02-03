13 картинок 135х135пикселей для свадебного сайта

Иллюстрации и РисункиЗавершен33 заявки497 просмотров
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Нужно 13 картинок 135х135пикселей для свадебного сайта.

Для этой страницы.

www.marryday.kz/index.php..

Необходимо чтобы стиль этих картинок соответствовал стилю шапки сайта. Шапка сайта в приложении.

Указывайте цену и срок работы.

15 лет назад
Romashka007
Анастасия 
36 летКазахстан
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
vitaly-go
Виталий 
43 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$17
1 день
Спасибо за быструю, оперативную и креативную работу. И самое главное - по разумной цене. Рекомендую всем.
сенкс
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