Отрисовать в кореле двух персонажей для сайта

$100
Иллюстрации и РисункиЗавершен27 заявок521 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужны 2 персонажа для сайта фирмы, занимающейся "вишибанием" долгов: один прямо вышибала, второй - поинтеллегентнее - юрист, обозначающие подходы к взысканию долгов с должников: от А до Я.

Как всегда: без предоплаты, предложения сюда, а не в приват, указывайте сроки и вопросы, если есть.

15 лет назад
agubkin
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
museDS
38 летБеларусь
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$150
3 дня
Спасибо за качественную работу: оперативно и то, что нужно! :)
Рисовала для Александра персонажей. Работали без предоплаты, но оплата последовала незамедлительно после сдачи проекта. Приятно работать! Мои рекомендации!
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