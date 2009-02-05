Отрисовать в кореле двух персонажей для сайта

Нужны 2 персонажа для сайта фирмы, занимающейся "вишибанием" долгов: один прямо вышибала, второй - поинтеллегентнее - юрист, обозначающие подходы к взысканию долгов с должников: от А до Я.

Как всегда: без предоплаты, предложения сюда, а не в приват, указывайте сроки и вопросы, если есть.