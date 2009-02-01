Нужно сделать поздравительную грамоту для сайта "Каля Маля" - http://www.kalyamalya.ru/ . Все объяснения и требования описаны в приложенном ТЗ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать персонаж для сайта Дворца детского творчества, который можно было бы переодевать в зависимости от кружка:
рисование - персонаж с кисточкой,
танцы - в балетном костюме
ведущий - с микрофоном
и.т.д
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