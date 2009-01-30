Нужно сделать поздравительную грамоту для сайта "Каля Маля" - http://www.kalyamalya.ru/ . Все объяснения и требования описаны в приложенном ТЗ.
Конкурс на отрисовку, раскраску готового персонажа
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Конкурс на отрисовку и раскраску персонажа. Необходимо раскрасить 6 картинок маленькой зайки которая прикреплена ниже.
P.S. Плиz при отресовки зайки не нужно особых отклонений от эскизов, не нужно добавлять зубок или делать ее более идеальной! Должно остаться её первоначальная харизма отрисованной в ручную. Не должно быть теней, кроме внутренних или отражений она будет слегка прозрачной в дальнейшем! Очень нравятся зайки *Siluet Eight (siluet-8) Забавные зайки у Фартушняя Валентина (Valushka198777), Медведев Сергей (okama) отличный цвет и мультяшность в общем sупер. Но опять же попрошу не переусердствовать лишними элементами. Зайка не должна быть идеальной не нужно ровных ушек или усов – в общем особо не отклонятся от эскизов! Должен оставаться шарм рисованной зайки)) Спасибо!
По экспериментировав с цветом, больше всех понравился персиковый цвет. Давайте на нём и остановимся.
P.S.2 В дальнейшем вы сможете наслаждатся как отрисованная вами зайка будет жить на сайте своей жизнью. Чесать за ушком, читать книжку, валятся и просить чтоб ее покормили))) Также ее можно будет погладить в общем такая задумка)) Очень хочется чтобы зайка была забавная и красивая))
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $15
Придумать и нарисовать образ помощника, типа талисманчика для бухгалтерского ПО. Животное, человечек - животное лучше. Итоговые файлы cdr и psd. В дальнейшем будет использоваться в иконках, фавикон, в контексте сайта, в интерфейсе программы. Возможность ...Завершен15 лет назад
- $510
Зарплата, рублей 18000 Обязанности: Нарезка и соответствующая подготовка картинок и материала (краткое описание соответствующий артикул) для выкладки в интернет каталог. Размещение картинок в интернет каталоге с описанием. Свободное знание Photoshop CS... Продвинутый пользователь ПК. Опыт выполнения подобных работ. ...Завершен15 лет назад
- $100
Нужны 2 персонажа для сайта фирмы, занимающейся "вишибанием" долгов: один прямо вышибала, второй - поинтеллегентнее - юрист, обозначающие подходы к взысканию долгов с должников: от А до Я. Как всегда: без предоплаты, предложения сюда, а не ...Завершен15 лет назад
- $100
Есть схемы модемов с различными проводками. Т.Е. показывается как подключить какой нибудь модем к тому или иному компьютеру. Необходимо сделать такие же картинки, но с другим модемом в количестве 10-12 штук. Пример схемы с ...Иллюстрации и Рисунки39 заявокЗакрыт15 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры нужен рисунок в векторе, в таком стиле http://zadorinka.ru/ в примере рисунок не вектор, мне нужен именно вектор яблоня с наливными яблоками, мальчик, девочка, собака нужна качественная прорисовка деталей сроки не поджимают, деньга есть нужна хорошая работа оплата яндексом ...Закрыт15 лет назад
Приветствую Всех! 1) Нуждаемся в разработке иллюстраций к открытке в стиле комиксов. Имеем текст, от Вас нужно все остальное . Письмо -открытка имеет формат А4 , рисунки нужны в мультяшном стиле. Тема - "Письмо от Пасхального ...Иллюстрации и Рисунки2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Нужно 13 картинок 135х135пикселей для свадебного сайта. Для этой страницы. www.marryday.kz/index.php.. Необходимо чтобы стиль этих картинок соответствовал стилю шапки сайта. Шапка сайта в приложении. Указывайте цену и срок работы.Завершен15 лет назад
- $550
Нарезка и соответствующая подготовка картинок и материала (краткое описание соответствующий артикул) для выкладки в интернет каталог. Размещение картинок в интернет каталоге с описанием. Требования: Свободное знание Photoshop CS... Продвинутый пользователь ПК. Опыт выполнения подобных работ. Оплата из расчета ...Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт15 лет назад
- $1
_http://dveri-forpost.spb.ru/images/forpost.jpg _http://dveri-forpost.spb.ru/images/act.jpg надо поставить цены: модель 18 - 11500 руб. модель 15 - 14600 руб. модель 12 - 11500 руб. бюджет 1 у.е.Завершен15 лет назад