Конкурс на отрисовку, раскраску готового персонажа

# 1 — $

Конкурс на отрисовку и раскраску персонажа. Необходимо раскрасить 6 картинок маленькой зайки которая прикреплена ниже.

P.S. Плиz при отресовки зайки не нужно особых отклонений от эскизов, не нужно добавлять зубок или делать ее более идеальной! Должно остаться её первоначальная харизма отрисованной в ручную. Не должно быть теней, кроме внутренних или отражений она будет слегка прозрачной в дальнейшем! Очень нравятся зайки *Siluet Eight (siluet-8) Забавные зайки у Фартушняя Валентина (Valushka198777), Медведев Сергей (okama) отличный цвет и мультяшность в общем sупер. Но опять же попрошу не переусердствовать лишними элементами. Зайка не должна быть идеальной не нужно ровных ушек или усов – в общем особо не отклонятся от эскизов! Должен оставаться шарм рисованной зайки)) Спасибо!

По экспериментировав с цветом, больше всех понравился персиковый цвет. Давайте на нём и остановимся.

P.S.2 В дальнейшем вы сможете наслаждатся как отрисованная вами зайка будет жить на сайте своей жизнью. Чесать за ушком, читать книжку, валятся и просить чтоб ее покормили))) Также ее можно будет погладить в общем такая задумка)) Очень хочется чтобы зайка была забавная и красивая))