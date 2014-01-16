okseva_1

Ксюша Тюльпа okseva_1

 
41 годУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Предоставляемые услуги:

- Дизайн полиграфической (печатной) продукции. Опыт работы с открытками 7 лет

- Дизайн веб-сайтов

- Интерфейс и иконки для программ

- Рисунки, иллюстрации в различных стилях

- 2D бекграунды и персонажи для игр

- Обработка фотографий

- Разработка логотипа

- Разработка фирменного стиля

- Дизайнерские, оформительские работы

- Flash сайты, анимация, игры

- Casual игры для платформ Windows, Windows Mobile, Symbian, iPhone, Palm OS

Всегда быстро, качественно, креативно.

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