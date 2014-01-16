Предоставляемые услуги:
- Дизайн полиграфической (печатной) продукции. Опыт работы с открытками 7 лет
- Дизайн веб-сайтов
- Интерфейс и иконки для программ
- Рисунки, иллюстрации в различных стилях
- 2D бекграунды и персонажи для игр
- Обработка фотографий
- Разработка логотипа
- Разработка фирменного стиля
- Дизайнерские, оформительские работы
- Flash сайты, анимация, игры
- Casual игры для платформ Windows, Windows Mobile, Symbian, iPhone, Palm OS
Всегда быстро, качественно, креативно.
Портфолио
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