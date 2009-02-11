Нужно срочно нарисовать сертификат

Уважаемые коллеги! Если вам предложат сотрудничество - соглашайтесь нераздумывая! Общение происходило на высшем уровне корректности и доброжелательности. Признаюсь честно, получилась ситуация, что проект до конца не доделала, но не по своей вине.. НО! Оплачен полностью, без просьб и напоминаний с моей стороны! Есть еще настоящие люди! Спасибо огромное!!!