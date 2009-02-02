Стильный фотоколлаж

Иллюстрации и РисункиЗакрыт37 заявок619 просмотров
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Здравствуйте уважаемые дизайнеры-фрилансеры!

Этот проект только для профессионалов, исключительно.

Нужно разработать дизайн стильной иллюстрации фотографического качества (Photoshop, 400dpi, 200x300мм). Требуется эксклюзивная дизайнерская творческая мысль.

Важный момент: необходимо владеть искусством технического дизайна.

С уважением!

15 лет назад
Slyde
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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