Нарисовать карикатуру по фотографии

Приложен файл. Нужно в таком же стиле нарисовать лицо с фотографии (фотографию вышлю потом) - только лицо, все остальное оставить, как есть. То есть приложенный файл должен остаться таким же, только лицо в нем должно быть другим (перерисованным с фотографии).

Желательно видеть портфолио.

Оплата в webmoney. Указывайте пожалуйста, за какую сумму готовы выполнить.