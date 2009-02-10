Векторные силуэты людей

Нужно нарисовать пару рисунков.Подробности в приват
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны векторные рисунки: силуэты танцующих парней и девушек. Только черные силуэты, но они должны быть похожи на фото людей, а не на рисованные мультяшки. Может у кого-то есть уже готовые... Выкладывайте превьюшки, я укажу подходящие и выберу одного или нескольких победителей.
Силуэтов надо штук 20, за каждый плачу $0,5.
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