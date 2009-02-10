Векторные силуэты людей

# 1 — $

Нужны векторные рисунки: силуэты танцующих парней и девушек. Только черные силуэты, но они должны быть похожи на фото людей, а не на рисованные мультяшки. Может у кого-то есть уже готовые... Выкладывайте превьюшки, я укажу подходящие и выберу одного или нескольких победителей.

Силуэтов надо штук 20, за каждый плачу $0,5.