Окрытки на 23 февраля и 8 марта

Конкурс на отрисовку и раскраску персонажа. Необходимо раскрасить 6 картинок маленькой зайки которая прикреплена ниже. P.S. Плиz при отресовки зайки не нужно особых отклонений от эскизов, не нужно добавлять зубок или делать ее более идеальной! ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны 2 открытки на 23 февраля и 8 марта. формат gif, флеш не приемлем.
Передать надо настроение секрета, тайны и все такое.
Раньше у нас были отркытки как анимация. Есть некоторые готовые фоны можно использовать их.
прикрепил прошлую открытку.
c ценой ошибся, 400р
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