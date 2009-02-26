Окрытки на 23 февраля и 8 марта

$10
Иллюстрации и РисункиЗавершен27 заявок559 просмотров
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Нужны 2 открытки на 23 февраля и 8 марта. формат gif, флеш не приемлем.

Передать надо настроение секрета, тайны и все такое.

Раньше у нас были отркытки как анимация. Есть некоторые готовые фоны можно использовать их.

прикрепил прошлую открытку.

c ценой ошибся, 400р

15 лет назад
Qvot
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Gal4onok_sc
Галина 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
15 лет назад
$25
3 дня
Галина - рулит ! :))) понравилось с ней создавать открытки. Делает быстро, внимательно, постоянно в контакте, гибкий подход! Рекомендую! Спасибо тебе, Галина! )
Прекрасное сотрудничество! Четко поставлена задача, всегда на связи и своевременная оплата. 3 составляющие отличного заказчика реализованы:) Если вам предстоит сотрудничество, смело соглашайтесь. 10 баллов из 10!
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