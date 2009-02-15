Придумать и нарисовать ребусы

# 1 — $

Все помнят ребусы из детских книжек? Нужно несколько таких же. Тема свободная. Ребус не должен быть слишком простым или слишком сложным. Оформление в виде графического файла. Пишите здесь (не в личку) предложение по тем словам, которые сможете зашифровать в виде ребуса. Я выберу слово и добавлю Вас в конкурс. Выбранное слово необходимо будет представить не менее чем в трех вариантах ребуса и разместить в числе конкурсных работ. По окончании конкурса выберу 10 наиболее понравившихся работ. За каждую выбранную работу будет уплачено по $5. Если ребус конкурсанта не окажется в числе выбранных но будет хорош собой и понравится мне приобрету его у участника за $1

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Тех, кто правильно разместил предложение и правильно выполнил работы, указал в качестве победителей конкурса. Остальных просьба внимательно читать задание. Их работы остаются за ними и использоваться мною не будут. Победители получат оплату сразу как только сообщат способ оплаты и номера кошельков