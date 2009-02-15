Придумать и нарисовать ребусы

$250
Иллюстрации и РисункиЗавершен15 заявок1196 просмотров
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#1$

Все помнят ребусы из детских книжек? Нужно несколько таких же. Тема свободная. Ребус не должен быть слишком простым или слишком сложным. Оформление в виде графического файла. Пишите здесь (не в личку) предложение по тем словам, которые сможете зашифровать в виде ребуса. Я выберу слово и добавлю Вас в конкурс. Выбранное слово необходимо будет представить не менее чем в трех вариантах ребуса и разместить в числе конкурсных работ. По окончании конкурса выберу 10 наиболее понравившихся работ. За каждую выбранную работу будет уплачено по $5. Если ребус конкурсанта не окажется в числе выбранных но будет хорош собой и понравится мне приобрету его у участника за $1

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Тех, кто правильно разместил предложение и правильно выполнил работы, указал в качестве победителей конкурса. Остальных просьба внимательно читать задание. Их работы остаются за ними и использоваться мною не будут. Победители получат оплату сразу как только сообщат способ оплаты и номера кошельков

15 лет назад
AlexEfimenko
Алексей 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Победители конкурса
Anexroid
Никита 
30 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
Никита. С Вами приятно работать. Ваш нестандартный творческий подход к заданию, своевременное и внимательное его выполнение заслуживают самой высокой оценки. Благодарю Вас за работу!
Остался доволен заказчиком. Деньги получил без задержки в полном обьёме. Также спасибо Алексею за то, что своим проектом побудил меня к открытию PhotoShopa =)
astronom
54 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
Ольга. Я восхищен качеством Вашего креатива. Думаю что среди остальных победителей конкурса Ваши работы лучшее. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Благодарю Вас за работу!
Очень дельный заказчик - аккуратный и обязательный. Хочеться продолжить сотрудничество.
z_olga
Ольга 
43 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
Ольга. Я впечатлен Вашими креативными способностями. Ваши работы превзошли все мои ожидания. Красиво. Необычно. Интересно. Очень рассчитываю на то, что Вы продолжите участвовать в моих заданиях. Благодарю Вас за работу!
Хороший работодатель :) Приятно работать с таким человеком. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую +
Заявки фрилансеров
Anexroid
Никита 
30 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
astronom
54 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
z_olga
Ольга 
43 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
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