Переделка картинки в векторную

Иллюстрации и РисункиЗавершен17 заявок316 просмотров
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Требуется переделать картинку (черная-белая, таблица с текстом на половину листа A4) из растровой в векторную (с помощью corel draw) с подбором всех шрифтов, жирности, размеров.

Маленькое превью картинки в прикрепленном файле.

Исходную картинку вышлю выбранному исполнителю.

15 лет назад
osterok
Ефимов 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
m_a_x
34 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Работы была готова уже через 2 часа. Помог разобраться с форматами векторных файлов. Спасибо.
Хороший заказчик.Приятно работать. Грамотная постановка задания,чёткое формулирование целей.
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