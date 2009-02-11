Обои ~ 1680x1050 на заданную тематику

Иллюстрации и РисункиЗавершен27 заявок559 просмотров
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Требуется нарисовать несколько красивых обоин

логотипом является маска. она есть в аттаче. Так же можно использовать кругленькую панду :) Она также есть в аттаче. или кота. он тамже. - Эти логотипы было бы здорово перерисовать и крупнее, но не сильно меняя их "стиль".

требования: интересный дизайн, присутсвие маски либо "пациента в маске" и других картинок. Например могу предложить такие варианты: как большой черно-белый комикс или цветной комикс. либо как нарисованная больница с пациентами и тд. Полагаю, что детали будем обсуждать лично. Сразу скажу, что работы нужны красивые, а не "тяп-ляп" за 10 минут.

Жду предложений. ЦЕНУ указывайте за ОДНУ обою.

WebMoney

15 лет назад
x666x
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
zabella
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 лет назад
$3
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
geri
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Очень красиво выполненные обои и очень быстро. И всего за 20$.
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