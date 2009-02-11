Обои ~ 1680x1050 на заданную тематику

Требуется нарисовать несколько красивых обоин

логотипом является маска. она есть в аттаче. Так же можно использовать кругленькую панду :) Она также есть в аттаче. или кота. он тамже. - Эти логотипы было бы здорово перерисовать и крупнее, но не сильно меняя их "стиль".

требования: интересный дизайн, присутсвие маски либо "пациента в маске" и других картинок. Например могу предложить такие варианты: как большой черно-белый комикс или цветной комикс. либо как нарисованная больница с пациентами и тд. Полагаю, что детали будем обсуждать лично. Сразу скажу, что работы нужны красивые, а не "тяп-ляп" за 10 минут.

Жду предложений. ЦЕНУ указывайте за ОДНУ обою.

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