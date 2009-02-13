Нарисовать военный корабль в море

Иллюстрация интерьера в стиле Барокко! Приватный проект.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать что-то подобное этому:
http://www.navy.ru/science/hull/images/budu.jpg
Море, корабль, без взлетающих ракет.
Нужен вектор, 3D не подойдёт.
В заявке обязательно указывайте что-нибудь похожее из вашего портфолио.
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