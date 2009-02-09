Нарисовать робота

Стоит задача - создание уникального образа робота, как лица интернет проекта :). Проект автомобильной тематики. Планируется продвижение сайта и для этого необходим живой, запоминаающийся, уникальный образ человекоподобного робота-андроида, который в дальнейшем будет использоваться как символ сайта в рекламных баннерах, презентациях, на самом сайте.

Что значит создать? Нам необходим рисунок произвольной формы с разных сторон и в разных позах фигуры робота, для дальнейшей реализации в 3Д. Если претенедент способен и визуализировать рисунок в 3Д - замечательно, если нет - тогда будет говорить об эскизе, а в ЗД его реализует по рисункам кто-то другой.

Зачем в 3Д - чтобы потом можно было легко делать его "фото" в разных позах и с разных сторон.

Сайт о котором идет речь - www.infocar.ua. Логотип сайта должен присутствовать на груди робота. Возможно циферблат со стрелкой могут выглядеть как реальная деталь робота - как какой-то датчик давления на груди :) - вопрос фантазии.

Цвета также как на сайте - зеленый, серый, черный, белый. Мы видим этого робота белым в стиле продукции Apple. к примеру с темно серыми суставами (как гвардейцы из звездных воинов) и возможно зелеными светящимися лампочками или частями.

Лицо: оно должно бsnm не человеческим, а какбы напоминать человеческую мимику, иметь что-то вроде мимики и взгляда, показывать какой-то характер.

Имидж, характер - умное техногенное существо, знающее все об автомобилях, вызывающее позитивные ощущения уважения и доверия. Продукт передовых технологий будущего. Искуственный интеллект. Слоган сайта - InfoCar.ua - Твой лучший помощник в выборе нового автомобиля. Тоесть Инфокар - это как бы и сайт и робот, без конкретизации.

Представьте баннер на котором робот виден по пояс, держит на ладоне автомобиль, который чуть больше ладони и смотрит с умным видом в кадр :)

Мы собрали картинки роботов отдаленно напоминающих то что мы видим для себя:

http://picasaweb.google.com/avtobiz/jSlStK#

но наш должен быть не похожим на всех других :)

Нам особенно нравятся картинки 2,8,13

Претендент на участие в тендере должен не просто уметь рисовать а реально хорошо представить то о чем идет речь, проникнуться глубоко в идею. Ему должна быть близка тема техники и технологий.

Возможно робот может быть трансформером и состоять частично из автомобильных частей.

В общем нам нужен не красивый рисунок а впечатляющий образ.

Возможные ошибки : смешной робот, робот с четким лицом человека.

Для участия в тендере просьба предложить цену, показать свои роботы в идеале схожей тематики, если решитесь - какие-то базовые эскизы были кстати, также сообщите если сможете далее реализовать проект в 3Д, сроки.

Вроде все написал, задавайте вопросы.