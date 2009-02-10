Отрисовка экранов миниквеста

Требуется художник-иллюстратор для работы над миниигрой в жанре квеста.

Игра по сюжету близка к игре «Космические рейнджеры» (www.rangers.ru/). По стилю иллюстраций нужно что-то похожее на игру Full Throttle (www.gamerankings.com/html..). То есть комиксы на тему космоса.

В игре чуть больше 10 локаций, на каждую из них по 2-3 иллюстрации.

Игра для iPhone, размер экрана 320х480px. Возможно, какие-то экраны будут двойные или тройные (посмотреть вправо/влево).

Квест текстовый, то есть иллюстрации будут играть роль скорее заставок, чем полноценных комиксов.