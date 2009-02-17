Требуется фотография

Фотография должна содержать реку такую как Днестр или еще что-то, главное не горная, и сад(желательно яблочный).

картинка должна быть светлой, как небо там и вода, чтобы на них можно было написать поверх текст.

Размеры(около): ширина 1000px и высота до 200px

Будет выбран человек с самым маленьким бюджетом и опытом в данной области.

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