Требуется фотография

Иллюстрации и РисункиЗавершен6 заявок360 просмотров
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Фотография должна содержать реку такую как Днестр или еще что-то, главное не горная, и сад(желательно яблочный).

картинка должна быть светлой, как небо там и вода, чтобы на них можно было написать поверх текст.

Размеры(около): ширина 1000px и высота до 200px

Будет выбран человек с самым маленьким бюджетом и опытом в данной области.

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15 лет назад
Chester1111
Дмитрий 
64 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
kirillok01
31 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
18 дней назад
15 лет назад
$50
1 день
Очень ответственный исполнитель! Выполнил все качественно, взялся за работу сразу и выполнил быстро. С Photoshop на ты! Советую всем кто хочет получит качественную работу.
Отличный и надёжный заказчик! Грамотно поставил Т3, сразу после выполнения оплатил работу! Всем советую!
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