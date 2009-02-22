Нарисовать две схемы проезда

$33
Иллюстрации и РисункиЗавершен38 заявок598 просмотров
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Необходимо нарисовать две схемы движения пешком (одна - от станции метро Бауманская, вторая - от Электрозаводской) до офиса по адресу:

Москва, ул.Большая Почтовая, д.18/20 строение 6.

Офис на Яндекс.Картах:

http://maps.yandex.ru/moscow?upoint=19491aad5980

Схема движения от Электрозаводской:

http://www.mce-ckp.ru/maps.gif

От Бауманской:

http://www.mce-ckp.ru/mapb.jpg

Основная цветовая гамма схем – нейтральная, серая.

Обозначить и подписать ключевые объекты соответствующие точкам на карте:

http://maps.yandex.ru/moscow?upoint=ba8a29e79091

Начальные и конечные объекты выделить (формой и цветом).

Остальные несущественные объекты и подписи (которые находятся далеко от пути движения) можно скрыть с карты, так чтобы они не отвлекали глаз.

Путь движения обозначить тонкими прерывистыми красными стрелками с указанием направления движения. Длина стрелок должна быть в 2-4 раза больше промежутка между ними.

Схемы должны вписываться в прямоугольник 900 (горизонталь) на 600 (вертикаль) пикселей.

Формат картинок - PNG 8bit или GIF (не более 256 цветов).

Схемы должны отчетливо смотреться и читаться в оттенках серого (при печати на лазерном принтере).

15 лет назад
jiltsovs
Сергей 
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 отзывов
Выбранный исполнитель
museDS
38 летБеларусь
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$33
1 день
Третья совместно выполненная работа, и снова превосходный результат. Большое спасибо!
И вновь очень приятно было работать! С удовольствием продолжу плодотворное сотрудничество!
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