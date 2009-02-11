Иллюстрации персонажей

Есть вектор черной футболки - нужно сделать из нее рубашку поло (фотка и исходник в архиве) добавить воротник добавить 3 пуговицы добавить фактуру материала - мелкая сеточка добавить сужение в рукавах сделать нужно только мужскую черную рубашку, вид спереди и ...
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Необходимо нарисовать слабо детализированные иллюстрации мужчины и женщины. и 30 видов униформы\одежды для каждого из них позиционирующих их профессию или статус
список профессий:
работа в банке
дворник
кассир
личный консультант
корпаративный консультант
маркетолог
помошник менеджера
главный менеджер
ген. директор банка
уровень образованности
студент
преподаватель
бакалавр
магистр
доктор наук
доцент
профессор
лектор
декан
уровень физ. формы
хилый
нормальный
в тонусе
крепкий
накачанный
тренер
уровень харизмы
болван
гуру
обыкновенный
нравится людям
популярный
очень популярный
уровень иллюстраций ожидаем такого плана:
http://www.istockphoto.com/file_thumbview_approve/5737381/2/istockphoto_5737381-undercover-superhero.jpg
либо такого:
http://www.istockphoto.com/file_thumbview_approve/8071462/2/istockphoto_8071462-t-shirt-jeans_man.jpg
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