Иллюстрации персонажей

Требуется художник-иллюстратор для работы над миниигрой в жанре квеста. Игра по сюжету близка к игре «Космические рейнджеры» (www.rangers.ru/). По стилю иллюстраций нужно что-то похожее на игру Full Throttle (www.gamerankings.com/html..). То есть комиксы на тему космоса. ...