Рерайт и копирайт

Нужно писать публикации, для мед. тематики, ритуальные услуги, пиломатериалы и т.д.

Нужен адекватный, которые держит сроки, и может писать на многие темы.

Работы поверьте много, думаю смогу человека активно нагружать работой.

Если цены будут не завышенные, и адекватные в нынешнее время (кризис), и человек сможет за хорошие объемы делать скидки, я думаю мы сработаемся. Сами знаете что щас кризис, и поетому вы должны соответственно оценивать свою работу.

Пишите сразу же ваши расценки за копирайт и рерайт. И номер аси.

Обязательно нужны рекомендации.