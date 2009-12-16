Работа для ньюсмейкера - рерайтера

Нужен качественный рерайт новостей.

Тематика новостей широкая, источники я укажу.

На выходе текст примерно 1,5 тыс. знаков. Заголовок. Ссылка на картинку.

Нужно пока примерно 10 новостей в неделю. Можно ежедневно понемногу, можно через день, желательно что бы простоев больше двух дней не было.

Далее очень вероятно увеличение числа новостей в несколько раз и\или подключение второго человека.

Готовые новости публиковать самому не надо, высылать мне на почту.

С человеком который в первые дни покажет, что способен делать качественный рерайт настроен на долговременное сотрудничество.