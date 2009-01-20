Написание статей для IT-журналов

Ищем журналиста или копирайтера на тему IT или телекоммуникаций, чтобы он мог из предоставленных нами материалов, экскурсий по нашим территориям и консультаций с нашими специалистами сделать несколько хороших статей (для публикации в журналах) с разными названиями и в разные издания по похожим темам:

- Видеоконфренцсвязь для всей России

- Зачем VSAT в корпоративной сети

- Вариант строительства глобальной корпоративной сети

- Междугородние магистральные каналы связи и т.д. и т.п.

В качестве исходной информации для подобных статей предоставляются материалы «надерганные» из внутренних документов и инструкций.

Помимо предоставляемых материалов, в качестве источников, можно использовать наш сайт www.tpserv.ru , сайты конкурентов (список предоставим) и т.п. и т.д.

Желательно иметь развернутое представление о корпоративных IT-технологиях, телекоммуникациях.

Рассмотриваем предложения только с образцами работ по темам IT или телеком