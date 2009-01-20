Написание статей для IT-журналов

Требуется аналитик-проектировщик для написания технического задания, проработки визуального интерфейса и логики крупного информационного портала. За детальной информацией обращаться на [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем журналиста или копирайтера на тему IT или телекоммуникаций, чтобы он мог из предоставленных нами материалов, экскурсий по нашим территориям и консультаций с нашими специалистами сделать несколько хороших статей (для публикации в журналах) с разными названиями и в разные издания по похожим темам:
- Видеоконфренцсвязь для всей России
- Зачем VSAT в корпоративной сети
- Вариант строительства глобальной корпоративной сети
- Междугородние магистральные каналы связи и т.д. и т.п.
В качестве исходной информации для подобных статей предоставляются материалы «надерганные» из внутренних документов и инструкций.
Помимо предоставляемых материалов, в качестве источников, можно использовать наш сайт www.tpserv.ru , сайты конкурентов (список предоставим) и т.п. и т.д.
Желательно иметь развернутое представление о корпоративных IT-технологиях, телекоммуникациях.
Рассмотриваем предложения только с образцами работ по темам IT или телеком
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