ТЗ для крупного проекта

КопирайтингЗакрыт5 заявок326 просмотров
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Требуется аналитик-проектировщик для написания технического задания, проработки визуального интерфейса и логики крупного информационного портала. За детальной информацией обращаться на [email protected]

15 лет назад
Cadenzar
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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