ТЗ для крупного проекта

Нужно написание уникальных отзывов на товары: компьютерная, бытовая, аудио и видео техника. Копипаст и рерайтинг обзоров и отзывов с других порталов не подходит. Отзыв должен быть от себя. Содержание одного отзыва - минимум 200 слов. Вы должны ...
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