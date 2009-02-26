Статьи по заданной тематике

Есть 5 отрывков контрольной работы, их нужно отрерайтить. Но отрерайтить нужно за часа 2-3, и несложный рерайт, а просто укоротить его. Например, что-то лишнее убрать, чтобы из 4 тыс. символов осталось только 2,5-3 тысячи. Где-то надо ...