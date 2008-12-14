vit_kk

Виталий Иванов vit_kk

 
58 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Оптимизатор трафика SIP и H 323

    $2500

    Необходимо разработать Linux-клиента на встраиваемой, компактной версии для мини-устройств и Linux сервер для системы оптимизации трафика приложений, использующих протоколы SIP и H 323. Система должна оптимизировать трафик приложений, используя протоколы IGMP и PIM. Предварительное Т.З., ...

    Linux
    Системное программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написание статей для IT-журналов

    Ищем журналиста или копирайтера на тему IT или телекоммуникаций, чтобы он мог из предоставленных нами материалов, экскурсий по нашим территориям и консультаций с нашими специалистами сделать несколько хороших статей (для публикации в журналах) с разными ...

    Написание статей
    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Услуги по продвижению сайта

    Продвижение сайта www.teleportservice.ru (www.tpserv.ru), бюджет обсуждаем Необходимы услуги по: - Улучшению поисковой видимости сайта, SEO - Маркетингу слухов, скрытому маркетингу (положительные отзывы о компании) - Корпоративным блогам (создание, ведение, продвижение) - Форумам потенциальных клиентов (нуждающихся в связи с регионами, системных ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Анимированый баннер Flash

    $286

    Анимированный баннер в формате FLASH для рекламы услуг оператора спутниковой связи А. Цели и назначение баннера: Максимальный уровень CTR ! Привлечь внимание и быстро дать понять, что он ассоциирован с объектами (п.В) и услугами связи для них. Б. Требования: ...

    Flash
    Баннеры19 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Анимированный баннер в двух форматах - GIF и FLASH

    Анимированный баннер в двух форматах - GIF и FLASH для рекламы услуг оператора спутниковой связи А. Назначение баннера: Привлечь внимание и быстро дать понять, что он ассоциирован с объектами (п.В) и услугами связи для них. Важно, чтобы баннер был ...

    Flash
    Баннеры17 заявок
    Закрыт
    15 лет назад