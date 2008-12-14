Необходимо разработать Linux-клиента на встраиваемой, компактной версии для мини-устройств и Linux сервер для системы оптимизации трафика приложений, использующих протоколы SIP и H 323. Система должна оптимизировать трафик приложений, используя протоколы IGMP и PIM. Предварительное Т.З., ...
- $2500Системное программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Ищем журналиста или копирайтера на тему IT или телекоммуникаций, чтобы он мог из предоставленных нами материалов, экскурсий по нашим территориям и консультаций с нашими специалистами сделать несколько хороших статей (для публикации в журналах) с разными ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт15 лет назад
Продвижение сайта www.teleportservice.ru (www.tpserv.ru), бюджет обсуждаем Необходимы услуги по: - Улучшению поисковой видимости сайта, SEO - Маркетингу слухов, скрытому маркетингу (положительные отзывы о компании) - Корпоративным блогам (создание, ведение, продвижение) - Форумам потенциальных клиентов (нуждающихся в связи с регионами, системных ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $286
Анимированный баннер в формате FLASH для рекламы услуг оператора спутниковой связи А. Цели и назначение баннера: Максимальный уровень CTR ! Привлечь внимание и быстро дать понять, что он ассоциирован с объектами (п.В) и услугами связи для них. Б. Требования: ...Баннеры19 заявокЗакрыт15 лет назад
Анимированный баннер в двух форматах - GIF и FLASH для рекламы услуг оператора спутниковой связи А. Назначение баннера: Привлечь внимание и быстро дать понять, что он ассоциирован с объектами (п.В) и услугами связи для них. Важно, чтобы баннер был ...Баннеры17 заявокЗакрыт15 лет назад