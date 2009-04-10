Предложение для людей, разбирающихся в искусстве

$500
КопирайтингЗавершен54 заявки893 просмотра
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Требуются авторы, способные компетентно и интересно писать статьи

по искусству. Прежде всего интересует кинематограф. Также интересны

статьи по изобразительному и фотоискусству. Платим за статью от 100

до 300 рублей.

15 лет назад
dmitrok4rv
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранные исполнители
anya_korbut
Аня Корбут 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$25
1 день
Обещанные творческий подход и ответственность действительно имеют место быть.
Четко поставлены задачи, оплата в срок. Рекомедую
volkova_ig
Ирина 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
6 отзывов
15 лет назад
$5
2 дня
je-su
37 летУзбекистан
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
pepperony
Andrey 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$100
1 день
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