dmitrok4rv

Требуются авторы мини-рецензий (700-1000 знаков), способных через слово, компетентно и ярко выразиться о кино. Платим от 15руб. за каждую достойно написанную вещь.
Копирайтинг36 заявок
Закрыт
15 лет назад
Требуются авторы мини-рецензий (700-1000 знаков), способных через слово, компетентно и ярко выразиться о кино. Платим от 15руб. за каждую достойно написанную вещь.
Требуется художестввенный перевод с английского кратких обзоров на книги (артбуки). Платим 15 руб. за один обзор. В среднем один обзор около 500 знаков.
Требуются авторы, способные компетентно и интересно писать статьи по искусству. Прежде всего интересует кинематограф. Также интересны статьи по изобразительному и фотоискусству. Платим за статью от 100 до 300 рублей.