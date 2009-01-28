dmitrok4rv

Дмитрий Воречук dmitrok4rv

 
46 летУкраина/Ялта
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
anya_korbut
Аня Корбут 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Предложение для людей, разбирающихся в искусстве
Четко поставлены задачи, оплата в срок. Рекомедую
Обещанные творческий подход и ответственность действительно имеют место быть.
Ответный отзыв
Shnaps
Украина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Требуется художестввенный перевод с английского
Чёткие и понятные условия сотрудничества, оперативная оплата работы, приятное общение
Отличный специалист в области художественного перевода с английского. Рекомендую.
Ответный отзыв