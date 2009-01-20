Ежедневное наполнение сайта

Нужно придумать название фирме которая занимается оптово-розничной торговлей сотовыми телефонами, навигаторами, игровыми приставками, плеерами, флешками и многим другим. Название должно состоять из одного слова. Быть красивым и звучным и нести смысл.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется несколько человек для ежедневного наполнения украинского спортивного сайта на платной основе.
Затраты времени: до 1 часа в день
Цена одной новости (копирайт, копипаст) - 0,05 wmz всего в день нужно до 30 новостей.
Стоимость одной статьи будет увеличиваться с каждым месяцем в случае взаимопонимания и приятного сотрудничества.
Оплата еженедельно, 2 раза в месяц, раз в месяц - как вам удобно
кого заинтересовал данный вид дополнительного заработка пишите:
372-444-387
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