Ежедневное наполнение сайта

Требуется несколько человек для ежедневного наполнения украинского спортивного сайта на платной основе.

Затраты времени: до 1 часа в день

Цена одной новости (копирайт, копипаст) - 0,05 wmz всего в день нужно до 30 новостей.

Стоимость одной статьи будет увеличиваться с каждым месяцем в случае взаимопонимания и приятного сотрудничества.

Оплата еженедельно, 2 раза в месяц, раз в месяц - как вам удобно

кого заинтересовал данный вид дополнительного заработка пишите:

[email protected]

372-444-387