Статья на тему: Тенденции клубного дизайна

Спасибо Гераману за столь необычный и безумно интересный проект, с углубленным изучением темы открыла для себя много нового. Клубный дизайн - очень интересная и мало рассмотренная тема. ОТ СЕБЯ Поздравляю Германа с первым отзывом и уверена что он далеко не последний. Вежливый заказчик, оплата в срок. Большое спасибо за сотрудничество. С уважением, Ната.