Статья на тему: Тенденции клубного дизайна

$10
КопирайтингЗавершен7 заявок251 просмотр
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Привет.

Требуется написать статью на тему: Тенденции клубного дизайна.

Раскрыть вопросы(?): Что такое клубный дизайн

Направления - например disco, (techno - minimal, brutal, city), hip-hop (street), trance (acid style)... и т.д. (коротко и ясно).

как влияет музыка на дизайн вцелом

восприятие

новые тенденции в развитии клубного диза.

Не забудьте про Ирвина Уэлша

Объем 1000зн.

Статья должна бать концентратом!!!

Статья должна включать опред. кол-во SEO (предоставим доп. only исполнителю)

(copyright)"Копурик" - будет проверен, хотим предупредить сразу, мы работаем в клубной сфере уже много лет, по этой причине сразу будет видно копирайт или нет. По этой причине предпочтения отдадим людям в "теме".

Спасибо.

15 лет назад
Djmixsu
Art All 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
NataliaFilia
Наталия 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$20
2 дня
Огромное спасибо, очень хорошая получилась статья.
Спасибо Гераману за столь необычный и безумно интересный проект, с углубленным изучением темы открыла для себя много нового. Клубный дизайн - очень интересная и мало рассмотренная тема. ОТ СЕБЯ Поздравляю Германа с первым отзывом и уверена что он далеко не последний. Вежливый заказчик, оплата в срок. Большое спасибо за сотрудничество. С уважением, Ната.
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