Нужны тексты с описанием сайта для рассылки в каталоги. Указывайте стоимость ваших услуг.
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Нужно придумать название для компании которая занимается "ДОСТАВКА ТОВАРОВ В ОФИС".
Главный смысл в том что суть компании - предоставлять сервис, а не продажа самих товаров. Все предложения жду в личку...
Вопросы можете кидать сюда...
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