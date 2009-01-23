Статьи на алкогольную тему

Требуется написание Статей для Сайта ремонт квартир!
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Требуются статьи по алкогольной теме, 3000-4000 знаков без пробелов каждая, write или rewrite. Всего 10 статей. Оплата в WebMoney 30 руб. за 1000 знаков без пробелов.
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