Private. Малкин Станислав Анатольевич (ArtLab)

$100
КопирайтингЗавершен4 заявки286 просмотров
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Разработка подробного технического задания.

15 лет назад
BrezeNT
70 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
ArtLab
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
46 отзывов
15 лет назад
$100
3 дня
Исполнилось.
С Константином очень приятно сотрудничать, даже не смотря на промахи с моей стороны. Не подводите данного человека - и все будет хорошо.
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