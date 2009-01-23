Требуется написание Статей для Сайта ремонт квартир!
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Требуются на постоянной основе Журналисты, с по месячной оплатой от 30$.
От вас требуется добавление новостей на сайт. Количество новостей должно быть от 8 новостей.
Указывайте свои координаты Сюда и ваша анкета будет рассмотрена.
В связи с тем что хостинг сайта давал сбои и большее время сайт простаивал Конкурс продлен
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