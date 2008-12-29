Нужен иллюстратор, обладающий хорошим юмором, фантазией и техникой. Есть такое заболевание - геморрой. По нему в интернете есть множество честных, но довольно неприятных иллюстраций. Нужно придумать, как, сохранив информативность, избавиться от "нелицеприглядности". Скорее всего, речь идет ...
Стрельченко Николай trufalgartrufalgar
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Точнее - очень хороший программист. Пионеров, умеющих закачивать стандартные WP плагины - просьба не беспокоиться и не беспокоить. Сайт - http://www.antioffice.ru/, представляет из себя сильно дописанный WP 2.4 Задача (проблемы): 1. Лезут какие-то ошибки (например - выводятся числа в ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
http://www.haemorrois.ru/ нужно вывести в топ-5 яндекс по сочетаниям "лечение геморроя" "врач проктолог" "средства лечения геморроя" "проктологи" "проктология" "методы лечения геморроя" "симптомы и лечение геморроя" от вас - бюджет, срок, условия, предполагаемые методыПоисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно наполнение для стоматологического контент-ресурса: Терапия Хирургия Протезирование Пародонтология Эстетика Каждый раздел содержит подразделы, примерно такие: 1. Описание заболеваний (или проблем или того, что улучшают - в случае, например, с эстетическое стомат.) например: - кариес - пульпит 2. Методы лечения, сравнения (если есть альтернативные друг другу) например: - ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно написать тексты для следующих разделов: Геморрой - Причины возникновения - Симптомы - Стадии заболевания - Методы лечения - Опасность заболевания (чем чревато) - Народный фольклор Источники - интернет. Тексты должны иметь доверительный тон, быть профессиональными с точки зрения медицины. Язык должен быть хорошим ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно перевести сайт посвященный проктологии - http://www.hemorrhoid.net/ Обязательно уверенное и адекватное владение медицинской терминологией. Пишите условия и примерный срок. Оплата - поэтапно. Прикладывайте к предложению ссылки на аналогичные переводы. Следующие материалы будут по стоматологии.Переводы25 заявокЗакрыт15 лет назад