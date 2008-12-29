Нужен иллюстратор, обладающий хорошим юмором, фантазией и техникой. Есть такое заболевание - геморрой. По нему в интернете есть множество честных, но довольно неприятных иллюстраций. Нужно придумать, как, сохранив информативность, избавиться от "нелицеприглядности". Скорее всего, речь идет ...