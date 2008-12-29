trufalgar

Стрельченко Николай trufalgar

 
NaN летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Работа для иллюстратора с юмором

    Нужен иллюстратор, обладающий хорошим юмором, фантазией и техникой. Есть такое заболевание - геморрой. По нему в интернете есть множество честных, но довольно неприятных иллюстраций. Нужно придумать, как, сохранив информативность, избавиться от "нелицеприглядности". Скорее всего, речь идет ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Работа для программиста, хорошо знающего WordPress

    Точнее - очень хороший программист. Пионеров, умеющих закачивать стандартные WP плагины - просьба не беспокоиться и не беспокоить. Сайт - http://www.antioffice.ru/, представляет из себя сильно дописанный WP 2.4 Задача (проблемы): 1. Лезут какие-то ошибки (например - выводятся числа в ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Выведение сайта в ТОП-5 Яндекс

    http://www.haemorrois.ru/ нужно вывести в топ-5 яндекс по сочетаниям "лечение геморроя" "врач проктолог" "средства лечения геморроя" "проктологи" "проктология" "методы лечения геморроя" "симптомы и лечение геморроя" от вас - бюджет, срок, условия, предполагаемые методы

    Поисковые системы (SEO)23 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Тексты по стоматологии

    Нужно наполнение для стоматологического контент-ресурса: Терапия Хирургия Протезирование Пародонтология Эстетика Каждый раздел содержит подразделы, примерно такие: 1. Описание заболеваний (или проблем или того, что улучшают - в случае, например, с эстетическое стомат.) например: - кариес - пульпит 2. Методы лечения, сравнения (если есть альтернативные друг другу) например: - ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Тексты по проктологии

    Нужно написать тексты для следующих разделов: Геморрой - Причины возникновения - Симптомы - Стадии заболевания - Методы лечения - Опасность заболевания (чем чревато) - Народный фольклор Источники - интернет. Тексты должны иметь доверительный тон, быть профессиональными с точки зрения медицины. Язык должен быть хорошим ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Медицинский перевод с английского

    Нужно перевести сайт посвященный проктологии - http://www.hemorrhoid.net/ Обязательно уверенное и адекватное владение медицинской терминологией. Пишите условия и примерный срок. Оплата - поэтапно. Прикладывайте к предложению ссылки на аналогичные переводы. Следующие материалы будут по стоматологии.

    Переводы25 заявок
    Закрыт
    15 лет назад