Работа для иллюстратора с юмором

Нужен иллюстратор, обладающий хорошим юмором, фантазией и техникой.

Есть такое заболевание - геморрой. По нему в интернете есть множество честных, но довольно неприятных иллюстраций. Нужно придумать, как, сохранив информативность, избавиться от "нелицеприглядности". Скорее всего, речь идет о некоем стиле, устраняющем стандартные физиологические ассоциации, переводящем повествование в область образов, не связанных с эстетическим восприятием человека.

В предложении, пожалуйста:

- указывайте портфолио

- пишите базовые мысли - как думаете решить задачу

- оценивайте стоимость предстоящей работы

Общее количество иллюстраций - около 10-15. Конкретные темы - иллюстрация различных стадий заболевания, методов лечения и т.п.