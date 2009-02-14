Нарисовать 12 картинок

Для сайта, посвященного женщинам и всему, что интересно нашим прекрасным дамам необходимо нарисовать ручками несколько иллюстраций. В каждый из разделов сайта будет помещена такая картинка, которая так или иначе ассоциируется с данным разделом.

Список разделов: сонник, тайна имени, диеты, справочник женских заболеваний, рецепты, видео, картинки, гороскоп, женская библиотека, тесты, счетчик калорий, игры, мода.

Стиль картинок, которые необходимо получить в результате - в аттаче.